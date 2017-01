Tallink ütles arvamuse välja: peale fondi on brändi tööriistakastist raske midagi leida

«On igati kiiduväärne, et Eesti identideedi ja brändi kujundamisega tegeletakse. Ühiseid sõnumeid ja selget kuvandit, mida ka laiemalt saaks kasutada, on kindlasti vaja. Teisalt peab iga visuaali taga olema ka kindel ja lihtsasti arusaadav sisu,» ütles Postimehele AS-i Tallink Grupp müügi- ja turundusdirektor Margus Hunt.

«Näiteks e-Eesti saavutusi on laialt tutvustatud nii presidendi, sotsiaalmeedia kui ka välisajakirjanduse vahendusel ning siin on visuaali (e-Aino) ja sõnumi vahel selge seos,» märkis Margus Hunt. «Teisi praegu välja toodud kuvandi ja nn tööriistakasti elemente on arvatavasti tunduvalt raskem lahti rääkida ja sihtrühmale omaseks teha.»

Hundi hinnangul võiks käesolev diskussioon keskenduda pigem pakutud väärtuste ja strateegia hindamisele ning vähem visuaalse identiteedi meeldivusele. «Strateegia on see, mille põhjal peab lisanduma erinevate partnerite poolt hiljem toodetav sisu.»

Hundi sõnul on Tallinnk Eesti kui sihtkoha tutvustamisel teinud läbi aastate mitmeid turundus- ja sotsiaalmeediakampaaniaid. Neist vast kõige tuntum on pooleteise aasta tagune Epic Estonia, mis kavandati ja viidi läbi koostöös EASi turismiarenduskeskusega ja pärjati hiljem mitme auhinnaga.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas reedel pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e».

Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee