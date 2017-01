Video: SpaceX’i nädalavahetuse õhkutõus lõppes eduka maandumisega

Falcon 9 kanderaketid on üks kosmosefirma olulisemaid ja ka tulusamaid projekte, mis on aga viimase poole aasta jooksul osutunud võimalikuks murelapseks.

Septembri alguses plahvatas üks rakettidest tavalise tankimisprotseduuri käigus ning pärast seda ei ole ühtki õhkutõusu toimunud. Kokku kutsutud ekspertiisimeeskond pidi põhjused leidma ja likvideerima juba novembriks, kuid probleemid osutusid oodatust keerulisemaks ning kui need said ületatud, hakkas järgmisi kosmoselende takistama hoopis ilm.

Esimene õnnetusejärgne õhkutõus toimus alles laupäeval missiooniga viia orbiidile telekommunikatsioonifirma Iridiumi 10 satelliiti. Üheksa minutit hiljem oli kanderaketi esimene aste juba maandunud Vaikses Ookeanis ujuvale maandumisplatvormile.

«Näib, et missiooniga kõik hästi. Alustasime Iridiumi 10 satelliidi paigaldamisega. Rakett on stabiilselt ujukil,» teatas kosmosefirma juht Elon Musk Twitteris.

Mission looks good. Started deploying the 10 Iridium satellites. Rocket is stable on the droneship. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2017

Mitmekuune ootamine on paljude õhkutõusude plaane edasi lükanud ja nii võib oodata, et 2017 tuleb SpaceXi jaoks kiire aasta – kokku tuleb orbiidile tõusta 27 korda. See sisaldab endas muu hulgas ka veel kuut Iridiumi satelliitide ülesviimist. Lisaks on firmal taskus ka Rahvusvahelise Kosmosejaama ISS teenindamise lepingud kosmoseagentuur NASAga ning Falcon 9 rakettide edukate arengute puhul saab firmast üle pika aja esimene astronautide orbiidile vedamise võimekusega kosmoselendude organisatsioon USAs.

Space X on avaldanud ka video Falcon 9 õhkutõusust (videos alates 19. minutist) ja esimese järgu maandumisest (videos alates 27. minutist).