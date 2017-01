Otseülekanne: mis on suurandmed ja miks neid vaja on?

Seekordses webinaris on vaatluse all suurandmete ja suurte tekstikorpuste töötlemisega seotud teemad: milliseid erinevaid võimalusi selleks on? Milliste metodoloogiliste ja eetiliste probleemidega tuleb lähiajal tegelda?

Stuudios on kvantitatiivse keeleteaduse teadur Kristel Uiboaed (eesti ja üldkeeleteaduse instituut) ja ühiskonnateaduste instituudi infosüsteemide assistent Maris Männiste. Arutelusse panustavad ka inimgeograafia professor Rein Ahas (ökoloogia ja maateaduste instituut) ja TÜ ühiskonnateaduste instituudi ning Zürichi Tehnikaülikooli vanemteadur Anu Masso, vestlust modereerib Kadri Ugur.

Webinar on reaalajas jälgitav TÜ ühiskonnateaduste instituudi Youtube’i kanalil​.

Reaalajas vaataja saab ka ise osalejatele küsimusi esitada. Selleks tuleb end Youtube’i sisse logida ning kasutada live chat akent ekraani paremas servas. Webinarid on järelvaadatavad: vaadake varasemaid vestlusringe siit.

Loe sellest, mida teha, et suurandmetest saaks «maavara» mitte «radioaktiivsed jäätmed», täna Postimehe veebis ilmunud loost SIIT.