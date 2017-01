Samsungi uus nutikell Gear S3 on tänasest Eestis müügil

Samsung Eesti mobiilidivisioni juhi Antti Aasma sõnul pakub nutikella pöörlev äär võimalust kõnele vastata või sellest loobuda kõnest ilma ekraani puudutamata, lükata edasi märguandeid ja äratusi. Tekstisõnumeid saab kirjutada otse nutikella ekraanile tähti joonistades.

Esimese Gear tooteperekonna nutikellana on S3 valmistatud Gorilla Glass SR+ materjalist - see on mõeldud spetsiaalselt kantavate seadmete jaoks ning tagab tugevama ja kriimustamiskindlama ekraani.

Kõik Samsungi Gear sarja kellad ühilduvad nii Androidi kui iOSiga, võimaldades seeläbi jälgida oma treeninguid – läbitud vahemaad, marsruuti, liikumise kiirust, põletatud kaloreid ja pulssi. Lisaks on saadaval spetsiaalselt Gear mudelitele mõeldud liikumis-, muusika-, uudiste-, spordi- ja reisirakendused.

Samsung Gear S3 classic / tootja

Gear S3 pakub 16 miljoni värviga Always On Displayd (AOD) ja Super AMOLED tehnoloogiat, mis näitab sihverplaadil alati kellaaega. Kella rihm on vahetatav ning Gear rakendus võimaldab alla tõmmata erinevaid sihverplaatide kujundusi.

Gear S3 on Baltikumis müügil alates tänasest, 16. jaanuarist ning seadme soovituslik hind algab 399 eurost. Kell on saadaval kahe mudelina frontier ning classic.