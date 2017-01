Filipiinidel keelati veebiporno

BBC teatel on riigis tegutsevate telekomide poolt blokeeritud pornosaidid Xvideos, Redtube ja Pornhub. Kasutajad saavad neil tavapärase sisu asemel teate, et saidid on blokeeritud lapsporno vastaste seaduste alusel.

Korralduse saidid blokeerida andis riiklik telekommunikatsioonikomisjon alates 14. jaanuarist.

Pornhub teatas hiljuti, et filipiinlastel kulub saidi viibimisele kõige enam aega. Saareriigi elanikud olid saidil keskmiselt 12 minutit ja 45 sekundit, mis on muu maailma keskmisega võrreldes kolme minuti võrra enam.