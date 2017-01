Telefoniaku saab kaasa väikese tulekustuti

Nii vahendas ERRi teadusportaal Novaator Stanfordi ülikooli teadlaste, ajakirjas Science Advances avaldatud teadustulemusi, kust selgus, et tulekustuti saab ehitada, pannes tulesummutit trifenüülfosfaati üliõhukestesse plastkottidesse ja asetades mitu seesugust kotikest elektrolüüti, anoodi ja katoodi vahele.

Varem on probleemi püütud lahendada nii, et tuld summutavat ainet on lisatud akus sisalduva elektrolüütvedeliku koostisse. See vähendab aga elektrijuhtivust ja teeb aku kehvemaks.

Plastkott hoiab tulesummuti elektrolüüdist lahus, kuid kui temperatuur tõuseb 160 kraadini, siis plast sulab ja trifenüülfosfaat pääseb leeke kustutama.

