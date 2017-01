India kasvas maailmas enim äppe allalaadivaks rahvaks

Hiina sai sama ettevõtte andmeil samas suurimaks Apple’i App Store’ile käivet tootvaks riigiks. Tõsi, Apple’i enda andmed näitavad, et Hiinat edestavad selles võrdluses USA ja Jaapan, vahendab BBC.

Kokku laaditi maailmas mõlema keskkonna peale mullu äppe 90 miljardit korda. Google Playst laaditi Indidas äppe alla kuus miljardit korda – kõige populaarsemad on seejuures shopingu- ja suhtlusäpid, viimaste seas on omakorda esirinnas WhatsApp.

India edu on seotud kindlasti sellega, et riik kasvas möödunud aastal suuruselt teiseks nutitelefonide turuks. Enam telefonikasutajaid on vaid Hiinas, kuid selles riigis on Google Play ametlikult keelatud ning äppe laaditakse kohalikest keskkondadest, mida peavad Baidu, Tencent ja Huawei.