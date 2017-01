Piltuudis: Hubble piilub müstilise musta auguga galaktikasse

Ehkki esmapilgul näib galaktika tavalise spiraalse galaktikanagi nagu meie Linnutee, pole see päris nii.

Enamike suuremate galaktikate keskel asub hiiglaslik must auk, osa galaktikate keskmest leiame aga vahel ka kergemad, keskmise massiga mustad augud. Pildi peal asuv galaktika omapära peitubki asjaolus, et selle keskel asuv must auk on üks kõige väiksema massiga mustadest aukudest, mida inimesed üldse tuvastada on suutnud. Galaktika kütkestab teadlasi aga seda enam, et tavapärased arvutused selle juures ei klapi, sest musta augu massist tulev mõju on nii väike. Nii võivad selles galaktikas rolli mängida veel muud nähtused, mida praegu seletada ei suudeta.