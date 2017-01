Rahutute jalgade sündroomi saladus võib peituda sebrakala ajus

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Current Biology avaldatud artiklit, kus selgus, et sebrakalade eesajus moodustuv virgatsaine dopamiin vallandub teatud väliste stiimulite, näiteks füüsilise puudutuse või piltide peale.

Need dopamiinile reageerivad närvirakud mõjutavad erinevaid aju ja seljaaju närve. See kõik on aga omakorda seotud meie tahtlike ja tahtmatute liigutustega.

Loe põhjalikumalt edasi Novaatorist.