Köögis talita digitargalt

Tõenäoliselt on paljudes köökides juba esimene samm astutud, st köögiriiulil on oma kindla koha leidnud digitaalkaal. Reeglina pole igapäevaselt köögis sellist täpsust isegi tarvis, kuid mõne iseäranis peenikese retsepti korral võib see osutuda asendamatuks, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalis Digitark.ee.

Tegelikult on elektroonika ennast sisse söönud juba sedavõrd paljudesse köögimasinatesse, et ilma nendeta tundub kokkamine ebamugav ja kohmakas.

Suure tõenäosusega pole mul siin lisada enam midagi. Antud kirjatüki idee on hoopis pakkuda köögis talitamiseks digi-inspiratsiooni.

Köögis tasub tahvelarvuti panna kindlalt hoidikusse, et vaatenurk oleks selline, mis muudab retsepti jälgimise mugavaks. / Unsplash

DIGIRETSEPTIDE LAI VALIK

Toidupõhistest rakendustest saab nii inspiratsiooni, retsepte kui ka nõuandeid. / Unsplash

Nutiseadmed on saanud meie elu suureks ja tähtsaks osaks ning miks mitte neid ka köögis kasutusele võtta. Alustame kasvõi kõige olulisemast söögitegemise juures – retseptidest. Kindlasti on igas korralikus ja kokkamist armastavas kodus aastatega kogunenud läbiproovitud retseptidest terve raamatukogu, kuhu kuuluvad väljaanded juba vanaemade-vanaisade päevilt.

Ehk oleks aeg need teosed köögist väärilisele puhkusele lasta mõnes elutoa raamaturiiulis sisekujunduse elemendina. Sest interneti retseptivaramud pakuvad nii vanu klassikalisi kui ka hoopis uusi ja põnevaid retsepte rohkem, kui üks inimene neid oma eluajal läbi jõuaks katsetada.

Ilmselt iga kokandushuviline arvutiomanik on juba avastanud vähemalt võrgus asetsevad eestikeelsed retseptivaramud nagu nami-nami.ee ja teised. Lisaks retseptidele võib kasvõi YouTube’ist leida õpetlikke videoid erinevate toitude valmistamiseks ning sellise mugava variandi vastu ei saa ka kõige mahukam kokaraamat. Arvutite ja toidutegemisega on aga mõned pisikesed probleemid.

RETSEPTIÄPID KUI IDEEPANGAD

Esiteks võtavad need köögis enda alla hulgaliselt vajalikku tööpinda. Räägin siin sülearvutitest, sest vaevalt keegi endale lauaarvutit söögitegemiseks kööki veab. Teiseks pole toidutegemise keskkond eriti sülearvutisõbralik, kui tegu pole just vee- ja pommikindla isendiga.

Pikemaajalised sülearvutikasutajad ilmselt teavad isegi, et kallitel rüperaalidel on komme igasuguseid kahjulikke olluseid ligi tõmmata, olgu selleks kasvõi kuumad või külmad joogid. Mõistagi võib ju jätta oma arvuti väljaspoole kööki, kuid siis muutub tüütuks järjekordse juhtnööri jaoks iga kord köögist lahkuda.

Siin tulevadki meile appi meie nutiseadmed, olgu nendeks siis nutifonid või nutitahvlid. Nad ei võta eriti ruumi, ning kogu info ja inspiratsioon on ka nende abil kergesti kättesaadav.

Tegelikult isegi rohkem kui tavalise arvutiga, sest nutiseadmetele on valminud ka hulgaliselt rakendusi spetsiaalselt kokandussõprade jaoks. Populaarseim neist on ilmselt ingliskeelne Yummly, mis lisaks retseptide suurele hulgale pakub ka palju võimalusi valiku tegemiseks, st just sobiva toidu leidmiseks. Muuseas, Yummly’l on eraldi rakendus ka Windows-opsüsteemiga telefonide jaoks ja see pole põrmugi igapäevane asi!

Telia rakenduses M.ELU saab aga näiteks perekond üheskoos teha ostunimekirja, et nädala söögitegemisteks kõik vajalik kodusesse külmkappi õigeaegselt jõuaks.