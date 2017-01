Kaljulaid: Eestis päritolu ei takista idufirmadel üleilmastuda

«Ühisest arutelust jäi kõlama mõte, et start-up’ide kogukond ei pea mõtlema niivõrd sellele, kuidas riik peaks looma soodsamat elu- ja tegevuskeskkonda, vaid asuma seda ka ise korraldama. Samas on Eesti start-up’id hea näide sellest, kuidas asukoht ja piirid ei takista ettevõtetel tõeliselt globaalseks muutumist nii oma hõivatuse kui tegevuse ulatuse poolest,» kirjutas president oma Facebooki seinal pärast kohtumist iduettevõtte Funderbeam kontoris.

Kohtumisel osalesid Kaidi Ruusalepp (Funderbeam), Rain Rannu (Fortumo), Mait Müntel (Lingvist), Karoli Hindriks (Jobbatical), Martin Villig (Garage48 ja Taxify), Jevgeni Kabanov (ZeroTurnaround), Mari Vavulski (Startup Estonia) ja Herty Tammo (Startup Wise Guys).

Väikeriigid on tihti vastamisi küsimusega, kuidas luua selline majanduskeskkond, et startupid ei tegutseks neis peamiselt vaid isikliku elustiili, algfaasi nõrkuse või madalate arendajapalkade ajendil ning et idufirmadel oleks majanduslikult ja turunduslikult kasulik neis olla ka siis, kui tiivad juba kandma hakkavad.