Kõik Samsungi selle aasta tipptelefonist – lekkinud detailid, fotod, omadused

Kogusime kõikjalt veebis üles nii palju detailse selle kahtlematult võimeka seadme kohta, kui vähegi praeguseks lekkinud on. Saime teada järgmist.

Turuletoomise aeg

Esiteks turule toomise ajast. Esimest korda näidatakse telefoni avalikkusele suure tõenäosusega veebruaris toimuval tehnoloogiamessil MWC 2017. Tarnima asutakse seadet 29. märtsil ning klientideni jõuab seade apilli teises pooles. See kõik on loomulikult vaid ennustus – pigem räägitakse sellest, et Note 7 fiaskost ülesaamine põhjustab ka S8 turuletuleku aega ning lansseerimise aeg võib olla ka näiteks hoopis 18. aprill. Igal juhul kevadel me seda telefoni näeme.

Hind

Teiseks hinnast. Karta on, et mitmete revolutsiooniliste uuenduste tõttu saab seade olema oma eelkäijast Galaxy S7-st mõnevõrra kallim, hinnavaheks pakutakse 15-20 protsenti. Tavasuuruses S8 hinnaks pakutakse 849 eurot (S7 hind oli 700) ning suurema ja võimsama versiooni S8 Plus hinnaks 949 eurot (S7 Edge – 800).

Samsung S8 / Internet

Ekraan

Disaini osas jätkab Samsung kindlalt kumerate ekraanide seeriat ja kumerad ei ole nüüd enam vaid küljed vaid ka ülemine ja alumine serv. Märgatavalt suureneb esikülje nn kasuliku pinna ala – see kasvab kuni 90 protsendini ning ülemise ja alumise äärise ala jääb imeväikeseks. Ülaossa on paratamtult vaja paigutada kuular, esikaamera ja andurid, alaossa tuleb nähtavasti vaid logo.

Ekraani puuetundlikkusele lisandub rõhutundlikkus – vajutamise tugevusest ja pikkusest sõltuvalt pakutakse ka erinevaid navigeerimisvalikuid.

Füüsilisi kodu- ja navgeerimisnuppe esiküljelt ei leia – need muudetakse virtuaalseteks puutetundlikul ekraanil - ning sõrmejäljelugeja viiakse ka telefoni tagaküljele või siis viiakse esiekraani alla ja muutub kastaja jaoks nn virtuaalselt puutetundlikuks.

Super AMOLED dispei ise peaks tulema 4K kvaliteedis ning põhimudeli ekraani suuruseks on 5,5 tolli (2160x3840 pikselit, mis teeb pikslitihenduseks võimsa näitaja 806ppi). Suurema mudeli diagonaaliks on pakutud koguni 6,2 tolli.

/ Internet

Kaamera ja skänner

Mis puutub kaameratesse, siis suuremal versioonil saab nüüd põhikaamera puhul olema kaks objektiivi (sarnaselt näiteks Huaweile ja iPhone’ile) – üks 16- ja teine 8-megapiksline.

Kuna Note 7 põrus, siis saab S8 olema esimene telefon, millel on turvavarustuses lisaks sõrmejäljelugejale esikaameraga ühendatud silmaiirise skänner – sellega saab sarnaselt sõrmejäljelugejaga telefoni lukustusest vabastada, kuid nüüd piisab selleks vaid telefoni vaatamisest. Esikaamera peaks tulema esmakordselt ka autofookuse funktsiooniga.

Virtuaalne abimees

Väga palju oodatakse uuelt telefonilt Viv Labsi arendatud tehisintelligentselt virtuaalselt assistendilt. Selle nimi on Bixby ning selle abil saab häälega juhtida sisuliselt kõiki eelinstallitud äppe. Räägitud on ka sellest, et naishäälega assistendi nimi saab olema Kestra.

Protsessor ja mälu

Telefoni ajudeks saab uusim Qualcommi Snapdragon 835 SoC protsessor, millel 6GB kuni 8GB RAM-i. Mõnel turul võib seade tulla müügile ka Exynos 8895 protsessoriga.

Kõige võimsam telefoni variantidest peaks müügle tulema koguni 256GB salvestusmäluga. Lisaks microSD-kaart selle laiendamiseks. Eelkäijate mäluvariantideks olid teatatavasti vaid 32 ja 64GB.

Samsung S8 / Internet

Audiosisend

On üsna kindel, et sarnaselt Apple’ile kaotab ka Samsung oma uusimalt telefonilt klassikalise 3,5-millimeetrise audipesa ning kõrvaklappe saab seadmega ühendada USB-C sisendisse läbi vastava vaheadapteri. Samsungilt oodata juhtmevabade kõlarite turulepaiskamist.

Koostöö lisaseadmetega

Arvatud on, et Samsung tuleb välja ka millegi sellisega, mida varem on maailmale tutvsutanud Microsoft – telefoni saab läbi vaheseadme kasutada sisuliselt arvutina ja ühendada sellega klaviatuuri, ekraane ja hiire.