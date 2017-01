Kumb annab rohkem infot, aeglane või kiire rääkija?

Nii vahendas ERRi teadusportaal Novaator Browni Ülikooli teadlaste uuringut, milles analüüsiti 398 inimese juttu.

Kokkuvõttes leidis teadlane mõlemas teineteisest sõltumatus andmekogumis ühesuguse statistiliselt olulise seose – kõne kiiruse suurenedes hakkas informatsiooni hulk vähenema.

Uuring annab vaid vihjeid, miks vestluse kiirus ei suurenda teabe mahtu. See võib tuleneda sellest, et kõnelejal on raskusi kiiresti teabe sõnastamise ja välja ütlemisega või ka sellest, et kuulajal on raske liiga kiire tempoga antud teavet läbi töödelda ja mõista.

