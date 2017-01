Digitark: parim aeg võtta kasutusele uus ja kaasaegne nutiteler

Kuigi kaasaegsete nutitelerite hinnad on samas suurusjärgus võimekate nutitelefonidega, pääseb ühekordsest suurest väljaminekust uue teleri soetuskulu teenuse kuutasu sisse lisades.

Kuni 12. veebruarini on hea aeg saata oma vana teler välja teenitud puhkusele ning asendada see uue kaasaegse nutiteleriga – kõigile praegustele ja uutele Telia TV klientidel on nimelt võimalust soetada uus teler 0-eurose lepingutasu, 0-eurose sissemakse ja 0-eurose intressimääraga teenuse kuutasu sees, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark.ee.