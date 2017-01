Taavi Kotka vastukäik: uus valitsus on innovatsiooni pidur

«Riigikogu on uue valitsuse all hakanud ulatuslikult pidurdama innovatsiooni ja selle valguses Tanel Talve [sotsist riigikogu liige – toim] e-eesti toetusrühma loomine on eriliselt koomiline,» ütles viimaseid nädalaid majandusministeeriumi asekantsleri ametit pidav Taavi Kotka Postimehele.

Nähtavasti läks Kotkale hinge komisjoni moodustamisel Tanel Talve suust tulnud sõnad, kus ta tõdes, et «ehkki Eesti on paistnud maailmas silma eduka e-riigina, on viimasel ajal areng takerdunud ja paljud asjad seisma jäänud.»

Kotka vastukäik oli terav. Tema sellenädalasest postitusest Facebookis võib välja lugeda krõbeda tõdemuse, mis süüdistab hädades selgelt riigikogu ja uut võimuliitu: «E-riigi areng on tõesti viimasel ajal seisma jäänud ja vajab riigikogu intensiivset sekkumist.»

Märke riigikogu tegemistest, mis Kotkale nii suurt peavalgu põhjustab, on täpsemalt kolm.

Esiteks ei mahu talle pähe asjaolu, et riigikogu otsustas aasta lõpus edasi lükata kohustuslikule e-arvete süsteemile ülemineku. Kotka süüdistas selle «pidurdamise» eestvedamises IRLi ja märkis, et näiteks taanlased läksid sarnasele süsteemile üle juba aastal 2005.

Riigikogu tegi seda teatavasti põhjusel, et e-arvete rändluses olid kokku leppinud kolm operaatorit: Omniva, Telema ja Fitek, ning uute käitlejate turule tulek oli kinni pandud. Registrite ja Infosüsteemide Keskus sai ülesande luu aasta esimeses pooles selle asemele ühtne süsteem, kus kõik majandustarkvara tootjad võiksid hakata edaspidi e-arveid vahendama.

Sellist edasilükkamist nimetas Kotka e-arvete üleminekust loobumiseks: «Ehk siis ei mingit arengut,» sõnas ta.

Teiseks Uberi legaliseerimine Eestis. «Sõidujagamisteenusest on riigikogus saamas üks korralik käkk. Saan aru, et samuti eestvedajaks Isamaa,» oli Kotka terav.

Kotka viitas riigikogus juba möödunud aasta kevadest menetluses olevale ühistranspordiseaduse muutmise eelnõue, mis sõidujagamise Eestis seadustab. Algsel kujul jõudis see läbi Reformierakonna saadikute riigikogusse Uberi tellimusel kokkukirjutatuna ning tavapäraseid kooskõlastusringe läbimata. Hiljem leiti selles nii palju puudusi, et Kotka töökohaks olev majandusministeerium valmistas ette uue versiooni, mis nüüd uuesti majanduskomisjoni laual on.

Värskeim Kotka etteheide puudutab aga võimuliidu väidetavat plaani e-hääletamist piirama asuda. «Justiitsministeeriumile on antud peaministri erakonnalt ülesanne asuda e-valimiste kallale. Alustatakse perioodi kärpimisega - milleks?» küsis Kotka.

Keskerakond on teatavasti olnud algusest peale e-valimiste suur vastane, otsinud selles aastaid turvaporbleeme ja viidanud distantsilt hääletajate otsustusvabaduse võimalikule riivele.

Talve: mina «ei tea kellega» ei vaidle

Riigikogu värskeima - eEesti - toetusrühma sotsiaaldemokraadist esimees Tanel Talve ei mõistnud Taavi Kotka teravat reageeringut.

«No ma kindlasti ei lasku ajakirjanduse vahendusel mingisse sõnasõtta ei tea kellega. Ma muidugi ei saa üldse aru, kõik need etteheited parlamendile on ju eelmise valitsuse kohta, mis see uus siia puutub? Ei mäleta ma ka seda, et meie nn IT juht oleks käinud kordagi parlamendis nende tähtsate e-teemade asjus rääkimas käinud,» ütles Talve Postimehele.