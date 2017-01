Teadlane üritab uue koiliigi Donald Trumpi soengu järgi nimetamisega looduskaitsele tähelepanu juhtida

Vaid loetud päevad enne miljonäri ja tõsielusaadete tähe Donald Trumpi presidendiks vannutamist leidis bioloog Vazrick Nazari, et tema avastatud uuele ööliblikaliigile pole paremat nime kui Neopalpa donaldtrumpi.

Nazari avastas uue ööliblikaliigi California Ülikooli Boharti Entomoloogiamuuseumi kogust. Mõned tema kätte sattunud näidised ei sobinud nimelt ühegi teadaoleva liigiga ning pärast põhjalikku olemasoleva teaduskirjanduse läbitöötamist oli asi selge – tegemist pidi olema seni kirjeldamata liigiga mähiskoilaste sugukonnas. Varem kuulus konkreetsesse Neopalpa perekonda vaid üks liik, kuid nüüd on see löödud kaheks.

Muidu on kaks liiki omavahel ökoloogiliselt väga sarnased, on neid väga lihtne eristada. Nimelt katab N. donaldtrumpi pead paks hele soomuskate, mis tekitaski Nazaris kiiresti seose Ühendriikide järgmise presidendiga.

Kuna uue liigi elupiirkonda ohustab seal laienev inimasustus, on tema ellujäämine juba napilt peale esmakirjeldust ohu all.

«Selle spetsiifilise mähiskoilase avastamine niivõrd tihedalt asustatud ja hästiuuritud Lõuna-Californias näitab jällegi, et me peame hoidma alasid, mis võivad sisaldada veel läbi uurimata liike. Lisaks näitab avastus ka seda, et me peame väärtustama ka väiksemate loomade täpsemat liigi tasemel määramist ja kirjeldamist,» ütles Nazari pressiteates. «Uue liigi Donald Trumpi järgi nimetamisega loodan tõmmata avalikku tähelepanu taksonoomiale ja mikrofauna olulisele rollile Põhja-Ameerika elustikus.»

Liiki kirjeldav teadusartikkel avaldati ajakirjas ZooKeys.