Puust ja punaseks: mida hallutsinatsiooniseened sinu ajuga teevad?

Erinevad uuringud on näidanud, et hallutsinatsiooniseened võivad tõepoolest meeli vabastada. Nii on neid hiljuti hakatud kasutama ka depressiooni ja ärevushäirete raviotsingu uuringutes.

Seentes leiduv psühhedeelne aine psilotsübiin mõjub eesajukoorele, kus toimuvad abstraktse mõtlemise, tuju ja tajuga seotud ajuprotsessid.

Üks hallutsinatsiooniseente mõju uuringus osalenu kirjeldas oma kogemust järgmiselt. «Keegi oleks minus justkui lülitile vajutanud ning järsku sain aru, et kõik see, mis mind ärevaks või ebakindlaks muutis, ei ole tegelikult asi, mille pärast muretseda.»

Viis aastat kestnud uuringud näitavadki, et hallutsinatsiooniseentel võib olla vaimsete haiguste ravimisel samasugune potentsiaal nagu muude haiguste juures kirurgilisel sekkumisel.

John Hopkinsi Ülikooli teadlaste töö näitas, et kuus kuud pärast psühhedeelset kogemust, täheldas 80% uuringus osalejatest depressiooni ja ärevushäirete sümptomite vähenemist.

Kuigi kaks kolmandikku väitis, et seentes leiduva ravimi proovimine oli üks nende elu olulisemaid kogemusi ning pooled muutusid selle järel avatumaks, teatas osa inimesi ka häirivatest kõrvaltoimetest.