Teadlased mures – Trumpi viis kahtlast otsust juba enne ametisse astumist

Juba praegu koguvad USA teadlased hooga kõiksugust kliimauuringuid puudutavat teavet kokku, juhuks, kui presidendil peaks tekkima tahe avalikkuse ligipääsu andmetele piirata. Ehkki Trumpi väljaütlemised – sealhulgas vastuseis vaktsineerimisele ning kliimamuutuste eitamine – tegid teadlasi murelikuks juba tema kampaania ajal, pole paar viimast kuud neid muresid sugugi leevendanud, sest aina uued küsitavad otsused tulevad peale:

Trump valis keskkonnakaitse juhiks keskkonnaründaja

Trump nimetas USA keskkonnakaitse agentuuri juhiks Scott Pruitti, kes on aastaid keskkonnakaitsereeglitele vastu seisnud ning sarnaselt Trumpile endale kliimamuutused küsitavuse alla seadnud. Lisaks sellele on ta ametist lahkuva Barack Obama keskkonnapoliitikate vastu kohtusse pöördunud.

Trump valis energiapoliitikat juhtima Texase osariigi endise kuberneri Rick Perry

Selles ametis olija vastutab energiajääkide aga ka riigi tuumarelvade eest ning jälgib, et need valedesse kätesse ei satuks. Seni on selles ametis olnud Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi (MIT) füüsik Ernest Moniz ja enne teda Stanfordi Ülikooli füüsik ning veel varem MIT keemik. Teisisõnu on see valdkond tugevalt teadusega seotud. Teadusmaailmast kaugelseisev Perry eitab aga kliimamuutusi ning ei usu kasvuhoonegaaside vähendamise vajadusse. 2012. aastal avaldas Perry ka, et see valitsusosakond tuleks üldsegi kinni panna. Samas tuleb Perryt kiita selle eest, et ta on Texase osariiki loonud aukartustäratava tuuleenergia sektori.

Ta valis välisministriks nafta-ja gaasihiiu Rex Tillersoni

Erinevalt eeltoodutest, usub Tillerson, et kliimamuutused on globaalne probleem. Samas süüdistatakse Tillersoni aga selles, et ta on kliimamuutuste ja nafta-ja gaasitööstuse vahelisi seoseid puudutavaid uurimisandmeid oma aktsionäride eest varjanud. Tillerson ise eitab süüdistusi.

Autismi teemalise komisjoni loomise raames kohtus Trump ka vaktsiinivastasega

Vaktsiini ja autismi vaheliste seoste ühe eestkõneleja, Robert Kennedy Jr. sõnul kutsus Trump teda vaktsiinide turvalisust puudutava paneeli juhiks. Trumpi enda meeskond väidab aga, et tegu oli autismi teemalise komisjoni loomisega ning paneeli juhti alles valitakse. Kõik uuringud on aga autismi ja vaktsiinide vahelise seose ammu ümber lükanud, sellest hoolimata on Trump neid järeldusi toetanud.

Trumpi meeskond küsis energiaministeeriumist kliimauuringutega seotud inimeste nimesid.

Ministeerium keeldus nende andmete avaldamisest.