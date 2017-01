Fotod: teadlased tuvastasid suure hulga kääbusgalaktikaid

Enamik galaktikaid sünnib väiksemate galaktikate ühinemise ja kokkupõrgete kaudu ning enamasti toimib see galaktikarühmades. Sealjuures on teadlased alati arvanud, et Linnuteest kümme kuni tuhat korda väiksemad kääbusgalaktikad oleks selle teooria ideaalseks testmudeliks.

Neli kääbusgalaktikat / Kelsey E Johnson, Sandra E Liss, and Sabrina Stierwalt

Täna avaldas teadusajakiri Nature Communications aga USA astronoomide artikli, mis kirjeldab hiiglasliku tähistaeva uuringu, Sloan Digital Sky Survey tulemused. Uuringu eesmärk oligi kääbusgalaktikate otsimine. Selleks kasutasid nad 3,5-meetrist teleskoopi. Avastatud galaktikad annavad olulist infot selle kohta, mismoodi galaktikad välja kujunevad ning suuremaks muutuvad.