Video: SEB kontorites asub klientidega suhtlema tehisintelligente digiteenindaja

Panga eelinfo põhjal võib eeldada, et uus digitaalne töötaja ei anna vaid ühesuunalist infot, vaid temaga saab ka suhelda. Ta on võimeline aru saama inimkõnest, teeb selle sisu põhjal loogilisi järeldusi ja pakub taustal töötava tarkvaramassiivi toel lahendusi ning on võimeline väljendama ka mõningaid emotsioone.

Esimesena asub AIDA kliente teenindama panga Rootsi peakontoris. «Hetkel saab AIDA väljaõpet Rootsi keeles klientide teenindamiseks ja on kohe-kohe liitumas SEB peakontori meeskonnaga. Tema edasine karjäär selgub töö käigus, kuid juba hetkel prognoosime, et uus töötaja muudab pangateenuse platvormi juba lähimate aastate jooksul,» ütles SEB esindaja Evelin Allas Postimehele.

SEB andis esimest korda uue digitaalse töötaja kasutuselevõtu plaanidest teada mullu oktoobris ning siis kandis selle prototüüp nime Amelia. Kognitiivset abimeest aitab välja töötada ettevõte IPSoft ning AIDA on välja töötatud Amelia 2.0 tehnoloogia alusel.

Testide käigus pidasid panga Rootsi üksuse 700 töötajat prototüübiga üle 4000 vestluse ning lahendatud sai valdav osa küsimustest.

«AIDA ei ole meie üritusel juhuslik külaline. Tema eesmärk on kehastada innovatsiooni ning tõestada elava näitena, kuidas meie igapäevateenused saavad olema innovatiivsed. Üsna varsti hakkab AIDA lahendama SEB Rootsi peakontoris rutiinseid IT-küsimusi ja klientide muresid,» teatas pank esmaspäevase ürituse eel.

SEB teatel toimub selle muutusega ühtlasi sujuvalt ka kogu pangateenuste platvormi muutus. «AIDA saab osaks meie meeskonnast, kes abistab kliente ööpäevaringselt, sõltumata ajavööndist ja asukohast.»

Seni teadaoleva info põhjal aitab AIDA kliente eelkõige rutiinsete päringutega: näiteks, kui internetipanga leping on blokeeritud, siis kuidas seda uuesti avada või näiteks tavapärase reisikindlustuse ostmisel.

Allolevas videos on näha AIDA eelkäijaks oleva Amelia arendustöid:

IPsoft’s cognitive agent Amelia takes on pioneering role in banking with SEB from IPsoft on Vimeo.