Forbes valis Eesti noored ettevõtjad 30 parima sekka

Ettevõtte tegevjuht on Martin McGloin ja operatsioonijuht Sabine Pole - just nemad valitigi Forbesi poolt 30 lootustandvama alla 30-aastase juhi hulka Euroopas. Sorry as a Service pääses parimate sekka jaemüügi ja e-kaubanduse kategoorias.

«Sorry as a Service on klientide õnneplatvorm, mille eesmärgiks on taaselustada vahetut kontakti digiajastul,» kirjutab Forbes.

Sorry as a Service on kliendisuhete hoidmiseks mõeldud platvorm ja aitab partneriteni toimetada käegakatsutavaid «vabandusi» – näiteks värskelt küpsetatud koogi või personaalse kingikomplekti. Kolme aasta jooksul on firma loonud ülemaailmse varustajate võrgustiku, kes loovad käsitsi valmistatud ja konkreetsele inimesele suunatud kingitusi nagu lilled, šokolaadid või käsitsi kirjutatud kirjad.

Ettevõte on olnud edukas ka Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi EIT võistlustel.

Ettevõttel on kontorid Londonis, Tallinnas, Riias ja Pariisis. Peakontor on Eesti edukamatele idufirmadele omaselt viidud Londonisse. Sorry as a Service asutati 2014. aastal Pärnus Garage48 häkatonil.

«Praegusel digiajastul liigub suhtlemine järjest enam internetti ja erinevatesse nutiseadmetesse ning muutub üha automatiseeritumaks. Sorry as a Service eesmärgiks on muuta kliendisuhtlus uuesti personaalseks, et kliendid tunneksid ennast rohkem kui lihtsalt numbrina kellegi Exceli tabelis,» sõnas ettevõtte tegevjuht Martin McGloin. «Seda enam on tähendusrikas, et Forbes otsustas meid tuhandete jae- ja e-kaubanduse valdkonnas esitatud kandidaadi seast valida 30 parima hulka. See kinnitab veel kord, et vajadus isikliku lähenemise järgi kliendisuhtluses ei ole kusagile kadunud.»

Sorry as a Service operatsioonijuhi Sabine Pole’i kinnitusel kaotavad ettevõtted maailmas negatiivse kliendikogemuse tõttu aastas ca 350 miljardit dollarit, kuid olemasolevate klientide hoidmiseks kulub seitse korda vähem raha kui uute klientide ligimeelitamiseks.

«Veel paarikümne aasta eest oleks see tundunud võib-olla kummaline idee, kuid täna aitab lihtne käsitsi kirjutatud tänukaart või nimeline šokolaaditahvel ettevõttel olulisel määral teistest eristuda. Ja kliendid hindavad seda kõrgelt,» selgitas Pole.

Firma on oma kontoritega kiirelt laienenud Tallinnasse, Londonisse, Riiga ja Pariisi ning firma kliendibaas ulatub üle terve maailma. Peamine igakuine sissetulek tuleb tarkvara tasudest, kingituste jm toodete käitlemise ja nende kliendile sobivaks kohandamise eest. Ettevõtte suuremate klientide hulka kuuluvad Viasat, Credit24, BT (British Telecom), Autoglass (Eestis nimega Carglass).

Järgneva 12 kuu jooksul on ettevõtte eesmärk laiendada oma haaret eelkõige Inglismaa turul, kuhu siseneti 2015. aastal. UK Techstars kiirendi on investeerinud ettevõttesse 120 000 dollarit ning Autoglassi emaettevõte Belron 100 000 dollarit.

«Sorry as a Service käive hetkel on ca 25 000 eurot kuus, kuid plaanime seda käesoleval aastal kahekordistada,» sõnas Sorry as a Service müügijuht Indrek Põldvee. «Meie võtmeklientide hulgas on ka Eestis Carglassi nime all tuntud Autoglass UK, kes tegutseb rohkem kui 30 riigis üle maailma. Hetkel on Sorry as a Service hallata nende kliendisuhtlus Inglismaal, lähiajal plaanime laieneda teistesse riikidesse.»