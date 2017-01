Ajulainete lugemine võib asendada arvutiparoolid, kuid ainult siis, kui olete kaine

Tõenäoselt töötaks ajulaine tuvastus nii, et kasutajal oleks olemas oma kodune elektroentsefalogramm (EEG), mille abil saaks ta anda arvutile edasi enda ainulaadsed ajuskanni tulemused. Kuidas selline süsteem täpselt töötaks, saame me teada alles siis, kui see ka reaalselt valmis tehakse. Kuniks ühtegi töötavat ajulainetel põhinevat tuvastussüsteemi veel loodud ei ole, arutavad teadlased aga sellise süsteemi võimalike tugevuste ja nõrkuste üle.

Kuigi senised uuringud näitavad, et EEG abil on võimalik arvuti kasutajaid tuvastada ligikaudu 94- protsendise täpsusega, ei pruugi see aga alati toimida. Nimelt on inimese ajutegevus oluliselt muutuvam kui näiteks paroolid või sõrmejäljed ja seda võivad mõjutada juba lihtsad muudatused nagu mõne klaasi veini joomine.

See ongi takistus, mida küberturbe eksperdid Tommy Chin ja Peter Muller hiljuti eksperimendi käigus testisid. Möödunud nädalavahetusel tutvustasid nad Washington DC's toimunud ShmooCon'i konverentsil tulemusi oma uuringust, kus skanniti inimeste ajutegevust enne ja pärast viskit sisaldava kokteili Fireball joomist.

«Ajulaineid saab väliste mõjuritega nagu erinevad uimastid – opioidid, kofeiin või alkohol – väga hõlpsasti manipuleerida,» ütles Chin New Scientistile. «Selline mõju teeb ka kasutajate tuvastamise oluliselt keerulisemaks, kuna tarbitud alkoholi või kofeiini kogus mõjutab oluliselt nende ajulaineid.»

Uuringu tulemused näitavad, et alkoholi tarvitamine vähendab EEG-tuvastamise efektiivsust koguni 33 protsenti. Varasemad uuringud on näidanud, et testide tulemusi mõjutab ka näiteks inimeste füüsiline olek – pärast trenni on tuvastamine märgatavalt ebaefektiivsem. Samuti võib oma mõju olla ka väsimusel, stressil või näljal.

Samas toovad autorid positiivse arenguna välja, et sellise süsteemi abil muutub võimalikuks efektiivne joobes inimeste süsteemi kasutamise takistamine.