Facebook blokeeris Trumpi presidendiks saamiseni Vene propagandaagentuuri

Täpsemalt on RT-l keelatud oma Facebooki seinale uut sisu postitada Moskva aja järgi laupäeval kella 10.55ni, lisada saab vaid tekstilist materjali, teatas Russia Today ise oma veebilehel.

Facebook heidab RT-le ette, et too vahendas oma seinal Barack Obama viimase pressikonverentsi otsestriimi, mille autoriõigused tal puudusid. RT ise kinnitab, et kasutas striimi edastamiseks AP Directi vahendatud striimi, milleks tal ka täielik õigus oli.

RT vastu esitas autoriõiguste rikkumise kaebuse Current Time TV, mida RT kinnitusel rahastab läbi Radio Libery USA välisministeerium.

«Ma ei ole üllatunud. Kui välisministeerium saaks kinni keerata meie hapnikukraani, siis ta seda ka teeks,» kommenteeris RIA Novostile juhtumit RT peatoimetaja Margarita Simonyan.

Russia Today sotsiaalmeediajuhi Ivor Crotty hinnangul on põhjuseks siiski viga Facebooki algoritmis, mis kontrollib live-striimide õigusi. «Loodame, et see lahendatakse lähemal ajal,» sõnas ta.

President Obama eilselt pressikonverentsilt tootsid otseülekannet mitmed meediaorganisatsioonid.