Tele2: eestlaste internetikasutus välismaal kasvas 400 protsenti

Tele2 Eesti tootedirektori Katrin Aroni sõnul kasvavad välismaal mobiilse interneti kasutamise mahud tohutu kiirusega, mis on selge märk, et eestlased reisivad aina rohkem ja on hakanud julgemalt välismaal mobiilset internetti kasutama.

«Hüppelise internetikasutuse kasvu taga on nii rändlusteenuse taskukohasemad hinnad kui ka muutus inimeste suhtlusviisides,» ütles Aron. Ta selgitas, et järjest rohkem eelistatakse suhtlemiseks erinevaid äppe, mis põhinevad just andmesidel, nagu Facebook Messenger, Viber, Snapchat.

Euroopa Liidus tehtavate kõnede hulk kasvas mullu 35 protsenti.

Kui 2015. aastal olid eestlaste seas EL-is populaarseimad sihtriigid Rootsi, Läti, Saksamaa ja Hispaania, siis möödunud aastal oli Hispaania asemel eelistatud Norra.

«Väljaspool Euroopa Liitu on vaieldamatult populaarseim sihtkoht naaberriik Venemaa, kus mobiilse interneti kasutus kasvas mullu enam kui 200 protsenti. Positiivselt üllatas USAs kasutatav andmeside maht, mis tõusis järsult - üle 700 protsenti,» ütles Aron ja lisas, et viimane näitab, et eestlased valivad järjest kaugemaid reisisihtpunkte ja söandavad kasutada rändlusteenust ka mujal maailmas.

Aroni sõnul jätkub läbi aastate trend, et rändlusteenust kasutatakse enim suvekuudel, mil puhkused võimaldavad rohkem ringi liikuda.