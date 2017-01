Nokia taastärkamise mobiilist tuleb tubli pill

Telefoni suuruseks saab olema üsna tavapärane 5,3 tolli, kaetud Gorilla Glass 5 klaasiga ning olema vähemalt full-HD kvaliteediga, pigem siiski QHD (resolutsiooniga 2556x1440). Pakutud on ka kahe eri suurusega versiooni tulekut: 5,2 ja 5,5 tolli.

Protsessoriks uusim Snapdragon 835, millel operatiivmälu RAM-i koguni 6GB. Seadme tarkvaraplatvormiks on uusim Android.

Mitte vähem tagasihoidlik pole ka Zeissi toodetav seadme kaamera. Sellel peaks eelinfo kohaselt olema megapiksleid lausa 22,6. Telefon IP57-sertifikaadi väärtuses veekindel, lisaks sellele ka tolmukindel. Kiirlaadimisfunktsiooniga varustatud aku mahutavuseks on 3500mAh. Seade on paremal küljel varustatud ka sõrmejäljelugejaga.

Lekkinud on ka esimesed hinnavariandid: 128GB mäluga seadme hind peaks nende kohaselt olema 800 dollarit ja 256GB versioon 950 eurot.

Samaagselt peaks esitlmisele tulema ka Nokia keskklassi telefon D1C, millel hinnaks paarsada eurot.

Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann ütles Postimehele, et Nokia on brändina siin regioonis endiselt veel tuntud ning paljude poolt nostalgiliselt armastatud.

«Kindlasti annab see Nokia uuele nutitelefonile teatud eelise. Samas tuleb meeles pidada, et «uus» ja «vana» Nokia on ikkagi sisuliselt erinevad ettevõtted ja tootjad ning uus tulija peab ennast heade toodetega tarbijatele ikkagi tõestama,» ütles Ploomann.

Tema sõnul ei anta tänasel päeval tehnilisi vigu ega tootearenduse möödalaskmisi sugugi enam nii kergelt andeks, kui seda tehti veel mõned aastad tagasi. Valikut ning alternatiive on täna turul niivõrd palju ning innovaatilisi väiketootjaid tuleb aina juurde.

«Konkreetse nutitelefoni kohta on ilmselgelt vara veel midagi arvata, kuid Elisa on valmis neid vastu võtma väga avatud meelega ning kui seadet testides näeme selles potentsiaali, siis toome kindlasti ka müügile,» kinnitas Ploomann.

Allikad: The Inquirer, Gadgets360, Kauppalehti