Imetraksid muudavad kõndimise neljandiku võrra lihtsamaks

Harvardi ülikooli teadlaste arendatud «traksid» kujutavad endas kahte venivat, sääremarja ümber asetatud kangast, kõhu ümber käivat vööd ja nelja rihma, mis vööd sääremarjaümbristega ühendavad. Kogu kaadervärk ühendatakse kaabliga, mis annab pahkluule lisajõu ja nii kulub inimesel endal jala liigutamiseks vähem energiat. Rihmade kaudu jõuab lisajõud ka puusadesse.

Seni on seadeldist katsetatud vaid jooksurajal kõndijate peal, kasutades välist mootorit. Järgmine samm on arendada aga mootorit sisaldav ülikond. Ühe sihtgrupina tahetakse ülikonda teha halvatud inimestele või inimestele, kel on tervise tõttu keeruline käia, teisalt aga näiteks sõduritele, kes peavad kandma rasket varustust.

«Algul vajab lisavarustus harjumist, eriti kui mootor kiiresti välja lülitada, sest siis tunduvad jalad veidi loiud,» ütles uuringu juhtivautor Conor Walsh New Scientistile.

