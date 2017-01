Brändikast jääb Eesti tähtusündmustel kasutamata

«Plaanisime tõepoolest algul võtta Eesti kui eesistujariigi tutvustamisel aluseks uuendatud Eesti brändi, kuid pärast Ühendkuningriigi rahva otsust Euroopa Liidust lahkuda ja Eesti eesistumise pool aastat varasemaks toomist, tuli tegutseda märksa kiiremas tempos, kui algne ajakava ette nägi,» selgitas Postimehele eesistumise kommunikatsioonijuht Tiina Urm.

Eesistumise ametlik tegevuskava nägi algselt ette, et Eesti kui eesistujariigi identiteet, mis hõlmab nii visuaalseid lahendusi, sõnumeid kui turunduslahendusi pidi välja töötatama 2016. aasta jooksul lähtuvalt Eesti riigi brändist.

Seega otsustas eesistumise korraldusmeekond, et Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise visuaalsed lahendused ja põhisõnumid töötab välja loovagentuur Identity, kes võitis mullu suvel Riigikantselei Eesti Vabariik 100. sünnipäeva ja eesistumise loovkonkursi tööga «Aastasada ja tasakaal».

«Otsustasime otsida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga sarnast lahendust, sest kaks suursündmust järgnevad üksteisele ning eesistumise kultuurisündmused välisriikides on seotud Eesti juubeliga,» märkis Urm.

EAS-i loodud Eesti uus brändisuuniste tööriistakast sisaldab fonti, värvikombinatsioone, fotosid, sõnumeid, läbivat rändrahnu motiivi ja hollandlase Peter Kentie soovitatud tähekombinatsiooni «est» ja riigi nime kasutamist. Lahenduse loomise eest maksis EAS 200 000 eurot ja selle rakendamisele kulub veel 80 000.

Seega on Eestit sel aastal tutvustamas kolm olulist veebikeskkonda, millest kaks on sarnased ja üks kapitaalselt erinev.

Siiski - selleks ajaks, kui eesistumise korraldajad pidid loovlahenduste konkursi välja kuulutama, et ettevalmistustega ajakavas püsida, oli EAS-i disainimeeskonna poolt läbi viidud töötubade ja intervjuude käigus välja koorunud peamised sisulised lood ja sõnumid.

Otsustasti, et neist võetakse eesistumise loovlahenduste otsimisel aluseks neist kaks. Esiteks lause «Eesti kui puhta looduse ja elukeskkonnaga riik» ning «Eesti kui nutikate ideede ja lahenduste sünnipaik».

«Oleme teinud kogu aeg koostööd EASi ja Eesti Disainimeeskonnaga, et eesistumise loovlahendused ja Eesti uus bränd toetaksid teineteist. Selleks, et tagada ühes suunas liikumine Eesti brändi arendamisega, oli EASi esindaja kaasatud ka meie loovkonkursi žüriisse,» märkis Tiina Urm. «Meie eesmärk on algusest peale olnud see, et eesistumise ja Eesti uue brändi lahendused räägiksid väljapoole üht terviklikku lugu sellest, kes me oleme.»

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva visuaalsed lahendused on juba avalikud. Eesistumise lahendused plaanitakse avalikustada aprillis, sest hea tava kohaselt teeb peagi Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saav riik seda vahetult enne eesistumise algust. Seda selleks, et riik, kes parasjagu on eesistuja, pälviks kogu Euroopa tähelepanu oma eesistumise ajal. Praegu on kogu Euroopa pilgud Maltal.