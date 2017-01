Seadmetest: Huawei Mate 9 – suur nii vormilt kui sisult

Alustuseks välimusest - see on suur telefon. Ekraani diagonaal 5,9 tolli teeb sellest kindlalt suurima hetkel Eesti turul saadaolevate mobiilide seas. Seejuures on Huaweil õnnestunud säilitada telefoni vägagi mõistlik kaal 190 grammi. Võrdluseks: 5,5-tolline iPhone 7 Plus kaalub 188 grammi ja Samsungi S7 Edge 157 grammi. Eelkäijaga võrreldes on telefon ka õhemaks läinud ja selleks näitajaks on nüüd 7,9 millimeetrit.

Sellise suuruse positiivsed küljed on teadagi millised: tekste on silmi kissitamata märgatavalt mõnusam lugeda, kõikvõimalikes äppides ja veebides on väiksemaid ikoone hõlpsam tabada, meile ja Messengeri sõnumeid on parem kirjutada, videote ja otseülekannete jälgimine on hoopis teine tina. Kirjutamisel on selle seadme puhul selgelt kasutusel mõlemad pöidlad.

Telefon on varustatud 60Hz IPS LCD displeiga, millel reaalse resolutsioon 1080x1812 pikselit. Pikslitihenduseks teeb see 376ppi, mis pole küll tipptelefonide rekordnäitaja, kuid seadme ekraani suurust arvestades igati tubli tulemus.

Ekraani ääred on nö poolkumerad, tootjad ise nimetavad sellist lahendust 2,5D. Kogu ülejäänud raami ja külgi katab juba ühtne (unibody) alumiiniumkorpus. Seadme tagaosa on tervikuna kergelt kumer – nii sobitub see lihtsalt paremini kätte.

Helitugevuse ja sisselülitamise nupud on Huaweile omaselt viidud kõik ühele – paremale – poolele ning sõrmejäljelugeja paikneb tagaküljel kaamera all – üsna täpselt seal, kus nimetissõrm meil tavaliselt telefoni hoides on. Kontrollitud: sõrmejäljelugeja töötas laitmatult ja kiirelt.

Lähmegi edasi kaamerate juurde. Huawei koostöö Saksa kaameratootja Leicaga jätkub ning nii nagu see P9 puhul juba tavaks sai, toodetakse koos duubelkaameraid. Sel korral on need paigutatud ühtse kroomitud raami sisse, millimeetrijagu ulatub see tasapinnalt välja ning laual olles telefonil tippimisel toob see kaasa kerge seadme kõikumise. Väike ja mitte liigselt häiriv miinus.

Kaksikkaamera moodustavad 20-megapiksline monokroomsenor ja teine 12-megapiksline värvi(RGB-)sensor, mõlemad F2.2 ava suurusega. Tarkvara paneb neist kahest ühe pildi kokku – ühelt tulevad selgemini väljatoodud detailid - teiselt värvid, abiks 2x hübriidsuum ja optiline pildistabilisaator (OIS). Selfie-kaameral on megapiksleid samuti korralikult – 8 (ava suurusega 1.9).

Ka Kirin 960 kiibistik disainiti eelkõige eesmärgiga toetada Mate 9 teise põlvkonna Leica topeltkaamerat 2x hübriidsuumiga. Hübriid-autofookuses on ühendatud laserfookus, faasi tabamise fookus, sügavusfookus ja kontrastfookus.

/ Pm

Kaameratarkvara võimaldab juba pildistamise eel valida üheksa eri meeleolu vahel – alates neutraalhallist ja nostalgiast ning lõpetades sentimentaalse ja koiduteemaga (heidetud valgus ühest urgast). Professionaalidele on antud võimalus töötada oma režiimis ning ise ISO-sid, AF-e ja muud sättida, ühe nupuga saab aktiveerida ka laiekraanvõtte.

Põnev ja kasulik lahendus on kindlasti ka see, et laiekraanis tehtud fotode fookuspunkti on võimalik juba pilti töödeldes muuta.

Videoid salvestab see seade 4K-kvaliteedis.

Kasutajaliides

Nagu mobiilitootjad ikka, on ka Huawei ehitanud Androidi platvormile oma kasutajaliidese. Nimeks sel EMUI (sõnast emotion) ning selle võimaluste pagas on läinud aastatega järjest kopsakamaks. Toon neist välja vaid mõned, mis esmalt silma torkasid.