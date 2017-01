Video: India Ookeanist leiti ennenägematu rubiinpunane meridraakon

Rubiinpunane meridraakon avastati küll juba 2015. aastal, kuid siis kirjeldati uus liik vaid randa uhutud jäänuste ja muuseumiproovide alusel. Bioloogiliselt on tegemist kalaga, kelle suurim seni kirjeldatud isend oli ligi 24 sentimeetri pikkune. Tegemist on alles kolmanda meridraakoni liigiga, kusjuures ülejäänud kaks avastati juba enam kui 150 aastat tagasi.

Erinevalt suguvendadest ei ole punasel draakonil suuri lehe- või vetikakujulisi nahasopistusi.

Kuna ühtki elavat isendit ei teatud, ei suutnud keegi ka kinnitada, et liik pole praeguseks juba välja surnud. Teadlased oletavad, et tema punane värv on välja arenenud omamoodi kamuflaažina – merepõhja punaste taimede vahel aitab see end peita.

Kuna uue ja põneva liigi looduslikest eluviisidest ja käekäigust ei olnud midagi teada otsustas grupp teadlasi 2016. aastal viia Lääne-Austraalia lähistel India Ookeani vetes läbi põhjalik otsing.

Inimese sukeldumisulatusest sügavamal – ligi 50 meetri sügavusel – elava looma leidmiseks kasutati väikest kaameratega varustatud uurimismasinat, mida juhiti vee pinnal olevast paadist. Kuna draakon ise on väike ning uuritav ala üsnagi suur, kulus mitmeid päevi enne kui nõel heinakuhjast üles leiti. Poole tunnise vaatluse jooksul avastati uut nii looma anatoomiast, käitumises kui ka keskkonnast.

Näiteks tehti kindlaks, et rubiinpunane meridraakon käitub sarnaselt merihobudega, lisaks tabati videosse tema ebatavaline toitumiskäitumine.