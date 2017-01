Uuring: südamelöögid tõukavad rassismile

Kainet mõistust varjutav efekt on piisavalt tugev, et suurendada tehtavate vigade hulka.

«Rassism on üks ühiskonna kõige vastupidavamaid negatiivseid nähtusi ja saatnud meid ilmselt terve selle ajaloo vältel. Viimastel aastatel on eriti Ameerika Ühendriikides kogutud statistika näidanud näiteks, et politsei laseb mustanahalisi relvituid mehi maha valgetest kaks korda sagedamini,» nentis uurimust eest vedanud Londoni ülikooli Kuninglikust Holloway kolledži psühholoogiaprofessor Manos Tsakiris ERR Novaatorile. Kuigi inimrühm moodustab rahvastikust vaid kaks protsenti, võib sellesse arvata 40 protsenti politsei maha lastud relvitutest kodanikest.

Südamelöökide ja rassismi seoste uuring ilmus ajakirjas Nature Communications.

