Video: Loodusmuuseumi näitus tõi ellu Eesti ala muistsete merede elukad

Eesti Loodusmuuseumi näitusel «Müstiline ürgmeri» võib esmakordselt näha animeeritud kujul müstilisi elukaid, kes elasid tänapäevase Eesti aladel miljoneid aastaid tagasi, kui meie maa kohal laiusid veel troopilised ookeanid.

«Me oleme harjunud ütlema, et Eesti on mereriik, ja Eesti ala on meri tõesti väga palju mõjutanud,» ütles näituse kuraator Sander Olo. «Näitusel «Müstiline ürgmeri» räägime meie mereriigi kaugemast ajaloost – nii sellest, kuidas Eesti ala 600 miljonit aastat tagasi lõunapoolkeral paiknes, kui ka sellest, kes elasid meie vetes siis, kui Eesti ala kattis troopiline meri».

Videotes ärkavad ellu näiteks ürgsed mereasukad ja otsa saab vaadata näiteks hiiglaslikule meriskorpionile ning imetleda graatsilisi meriliiliad.

«Videotes näeme nende ürgsete loomade võimalikku välimust ja tõenäolist käitumist. Kõige ekstravagantsemaks videolõiguks on ilmselt Devoni ajastut kirjeldav klipp, kus on loodud rekonstruktsioon tõenäoliselt esimesest kehasisesest viljastamisest maailma ajaloos,» ütles kuraator.

Näituse «Müstiline ürgmeri» kuraatorid on Sander Olo ja Kairi Põldsaar, videoinstallatsioonide autoriteks on Jaagup Metsalu ja Erik Heinsalu stuudiost BOP Animation. Näituse on kujundanud Jüri Lõun loovagentuurist Pult.