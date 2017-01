Telia SAFE viirusetõrje aitab ettevõttel kaitsta kõiki nutiseadmeid ning nendes olevaid andmeid tööl ja kodus

Üha enam on levima hakanud salakavalad krüptoviirused ehk lunavara ning petuskeemid, mis võivad teha pöördumatut kahju sinu tööarvutis või nutiseadmes olevate väärtuslike andmetega. Ettevõtte jaoks vajalike andmete lekkimine, kaotus ning taastamine nõuab aga alati palju rohkem raha, kui nende õigeaegne kaitsmine. Telia SAFE viirusetõrje leiab sinu arvutist ja nutiseadmetest üles ka uusimad pahatahtlikud viirused ning teeb need kahjutuks. Teenus on alati ajakohane ning uuendab end ise.

Samuti kaitseb Telia SAFE sinu nutiseadmete sisu nende varguse või kadumise korral, sest seadmes olevaid andmeid saab kiirelt blokeerida või kustutada ka distantsilt. Teenus aitab nutiseadme kadumisel või varastamisel selle leida hääletu või hääleka märguandega ning oma telefoni pääsed mugavalt haldama igast brauserist.

Eestikeelne Telia SAFE pakub ka turvalist internetiühendust, kontrollides märkamatult võrguühendust mis tahes internetivõrgus olles. Nii on sinu arvuti või nutiseade kaitstud ka näiteks töölähetusel või ärireisil avalikus internetis olles ning sinu isikuandmed on alati kaitstud.

Peale ülalmainitu on sul Telia SAFE’i kasutades alati ülevaade sellest, millise töötaja mis seadmes litsents parasjagu kasutusel on. Nii oled ka alati teadlik, kus sinu ettevõtte töötaja nutitelefon parasjagu asub.

KAITSE SEADMEID NII TÖÖL KUI KODUS

Ajades tööasju ka kodustes seadmetes, on tähtis, et andmed oleksid kaitstud ka nendes. Kui seadmeid kasutavad ka väiksemad pereliikmed, saad hõlpsasti piirata nende internetis oleku aega, kontrollida selle kasutust, kaitsta seadme sisu ning blokeerida vägivaldset sisu. See on hea võimalus pere pisematel turvaliselt digimaailmaga tutvuda.

Palju Telia SAFE maksab?