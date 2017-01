Ülevaade: need olid mullu eestlaste seas kõige populaarsemad telefonid

GfK andmetel sai 2016. aastal uue telefoni omanikuks 7500 inimest rohkem kui eelneval aastal. Nutitelefonide müük kasvas aastaga 29 300 ühiku võrra ning 82 protsenti kogu Eesti jaeturul müüdud telefonidest olid nutitelefonid.

Kasvu näitas ka nutitelefonide müügikäive, tõustes aastaga 17 protsendi võrra. 2016. aastal ulatus nutitelefonide müügikäive 106,1 ning 2015. aastal 90,9 miljoni euroni. Nuti- ja mobiiltelefonide müügikäive kasvas 2015. ja 2016. aastate võrdluses kokku 15 protsendi võrra, ulatudes 2016. aastal 109,1 ja 2015. aastal 94,7 miljoni euroni.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul oli detsember traditsiooniliselt rekordkuu nii müüdud telefonide arvult kui ka kulutatud summa poolest. Ta lisas, et GfK statistika alusel rändas mullu jõuluvana kingikotti 2700 telefoni rohkem kui 2015. aastal.

«Tele2-s olid nutitelefonidest populaarseimad Samsungi ja Huawei mudelid, mis moodustasid kokku 71 protsenti kõigist müüdud nutitelefonidest,» rääkis Seema ja lisas, et rahalises vääringus kulutati enim Samsungi ja Apple'i telefonidele, mille käive moodustas 65 protsenti kogu Tele2 telefonimüügi käibest.

Elisa juhatuse liikme Andrus Hiiepuu sõnul oli eelmisel aastal Elisas saadaval rohkem kui 20 erineva tootja mobiiltelefonid ning valida sai 209 erineva mobiiltelefonimudel vahel. Sarnaselt Tele2-ga olid ka Elisas Samsungi telefonid kõige populaarsemad, nad moodustasid 35 protsenti kõikidest telefonidest.

«Teisele kohale platseerus Huawei 12 protsendiga ning kolmandale Sony 11-protsendilise osakaaluga arvulisest müügist,» rääkis Hiiepuu.

Seema sõnul on nuputelefonide osakaal Tele2-s müüdud telefonidest kahanenud aastaga seitse protsenti, eelistatuimate brändide seas olid möödunud aastal Nokia, Doro ja Alcatel.

Telia Eesti tootekategooria juhi Taavi Tingi sõnul asetus esimene nuputelefon 2016. aastal alles 13. kohale.

«Palju ei jäänud puudu, et esikolmik oleks olnud vaid Apple'i päralt, kuna iPhone 7 ei jäänud kolmandast kohast kaugele. Paraku on Apple'i uute mudelite saadavus alati peale lansseerimist piiratud, nii ka iPhone 7 puhul. Siiski on tegu märkimisväärse saavutusega, kuna iPhone 7 kerkis pisut rohkem kui 3 kuu müügiga kõrgele 5. kohale,» kommenteeris Ting.

GfK tehtud Eesti jaeturu-uuringu kohaselt müüdi 2016. aastal 330 400 nuti- ja 74 400 nuputelefoni. Jaemüügis oli keskmine telefoni ostuhind 270 eurot.

Möödunud aasta populaarseimad telefonid eestlaste hulgas olid:

Populaarseimad telefonid Elisas Populaarseimad telefonid Tele2 Populaarseimad telefonid Telias 1. Samsung Galaxy J3 1. Samsung Galaxy J5 (2016) 1. Apple iPhone 6s 2. Huawei P8 Lite 2. Huawei Y5 II 2. Apple iPhone SE 3. Huawei P9 Lite 3. Huawei Y5 3. Huawei P8 Lite DS 4. Samsung Galaxy Core Prime 4. Samsung Galaxy J3 (2016) 4. Samsung Galaxy J3 (2016) 5. Sony Xperia M4 Aqua 5. Huawei P8 Lite 5. Apple iPhone 7 6. Samsung Galaxy S6 6. Huawei P9 Lite 6. Huawei Y5 7. LG K8 4G 7. iPhone 6s 7. Apple iPhone 5S 8. Apple iPhone 6S 8. Samsung Galaxy S7 edge 8. Samsung Galaxy A3 (2016) 9. Samsung Galaxy S7 Edge 9. Samsung Galaxy A5 (2016) 9. Samsung Galaxy S7 seeria (koos Edge mudeliga) 10. Apple iPhone SE 10. Samsung Galaxy A3 (2016) 10. Samsung Galaxy A5 (2016)

Allikas: ettevõtted