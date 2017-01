Video: nii näeks välja maandumine Pluutol

New Horizonsi möödumine kunagi Päikesesüsteemi üheksandaks planeediks peetud Pluutost toimus 2015. aasta juulis. Kuna alus liikus tollal liiga kiiresti, et päriselt maanduda tegi ta kääbusplaneedist terve hulga pilt, mille kombineerimine võimaldaski panna kokku video kujutletavast maandumisest, mis lõppeb küll kahjuks enne pinna puutumist.

Nimelt ei jõudnud New Horizons Pluutole lähemale kui 12 500 kilomeetrit ja kuigi tema pardal on ühed võimsaimad kaamerad, mida kaugetele planeetidele lennutatud, ei suutnud needki planeeti visuaalselt lähemale tuua. Samas on tegemist siiski ühtede kaugemate fotode, mida inimkond kunagi näinud – enne nende tegemist pidi New Horizons kosmoseavarustes reisima kümme aastat.

Kokku kasutati video tegemiseks ära 100 mustvalget fotot. Lisaks piltide liikuma panemisele anti neile tõepärasuse huvides ka värv.

Pluutole lähenemise videot võib näha siin:

Lahkudes pööras New Horizons veel kord pilgu Pluuto poole ning tabas haruldase vaate kauge «planeedi» päikeseloojangust.