Uuring: kooliminekuks vara ärkamine on teismelistele bioloogiliselt ebaloomulik

Lisaks õpiedukuse ja tervise parandamisele tõstis Kanada McGilli Ülikooli teadlaste uuring õpilaste edukust ka väljaspool õppetööd. Ajakirjas Journal of Sleep Research avaldatud uuringu tulemustest selgub, et varem ärkamine ei pane noori varem magama minema. Pigem magavad nad selle võrra lihtsat vähem ja on seetõttu hommikuti rohkem väsinud.

Tulemuseni jõuti, analüüsides WHO rahvusvahelisest uuringust pärinevaid 30 000 Kanada õpilase kohta kogutud andmeid.

«Asi on selles, et vara algavad tunnid lähevad vastuollu meie loomuliku ööpäevase nn tsirkadiaanse rütmiga,» ütles uuringut juhtinud järeldoktorant Geneviève Gariépy. «Teismeliseeas see rütm muutub ning loomulik magamaminemise aeg lükkub kaks kuni kolm tundi edasi. Põhikooli vanuses muutub kell 11 magama minemine aina raskemaks ning seetõttu on hommikuti enne kaheksat ärkamine aina suurem võitlus iseendaga. Selles mõttes võitlevad teismelised õigeaegselt kooli jõudmise nimel iseenda bioloogiaga.»

Varasemad uuringud on näidanud, et unepuudus põhjustab teismelistes õpitulemuste halvenemist, erinevaid terviseprobleeme, depressiooni, ärevushäireid ja probleeme käitumisega.

Uuring avaldati ajakirjas Journal of Sleep Research.