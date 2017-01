Trump sulgeb riigiametite suu sotsiaalmeedias

Samasuguse keelu said eile põllumajandusamet ja terviseamet – nende töötajail on keelatud avalikustada uurimistöid ja säutsuda ameti nimel Twitteris, kirjutab The Hill.

Valge maja pressiesindaja Sean Spiceri hinnangul on võimevahetuse järel ametite tegevuse ülevaatamine loomulik tegevus. «Ma ei leia, et selles oleks midagi üllatavat, et kui administratsioon vahetub, siis vaatame üle ka põhimõtted,» ütles Spicer.

Sotsiaalmeediakeelt on osa EPA-t puudutavatest piirangutest Trumpi võimu all. Esmaspäeval saabus teada, et külmutatud on ka ameti toetused.

«Nad üritavad asju külmutada, et olla kindlad, et ei juhtumiks midagi, mida nad ei soovi. Nii soovivad näha esimesena kõike – lepinguid, toetusi, palkamisi,» ütles EPA töötaja Myron Ebell.