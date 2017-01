USA teadlased kavandavad Trumpi-vastast protestiaktsiooni

Insipireerituna üle maailma toimunud naiste marssidest on ka teadlased nüüd aktiveerunud ka kavandavad Washington DCs läbi viia oma protestiaktsiooni, kirjutas The Washington Post. Marsi idee sündis sotsiaalmeedia platvormi reddit.com kommentaariumis vastusena uudisest selle kohta, et Valge Maja oli kustutanud oma kodulehelt kõik kliimamuutustesse puutuva info. Peagi oli liikumisel olemas ka juba oma Facebooki grupp, Twitteri kontod, veebileht ja kaks juhti ning näib, et marsi planeerimine ja inimeste kutsumine on täies hoos.