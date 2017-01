Trumpi keeldude kiuste kliimamuutustest säutsunud rahvuspargi sõnumid kustutati tundidega

Hiljuti keelas USA siseministeerum kõigil oma allasutustel Twitteri kasutamise. Keelu ajendiks oli ministeeriumile alluva Riikliku Rahvusparkide Teenistuse avaldatud foto, millel oli selgelt näha, et Trumpi ametissevannutamisele tuli kohale palju vähem inimesi kui Obama omale 2009. aastal.

Keelule astus vastu Lõuna-Dakotas asuv Badlandsi rahvuspark, kes asus teisipäeval postitama teaduslikke fakte kliimamuutuste kohta.

Muu hulgas teatas rahvuspark oma Twitteri kontol, et enne tööstusrevolutsiooni oli CO 2 kontsentratsioon atmosfääris 280 ppm (osakest miljoni kohta), kuid tänaseks on see 404ppm.

Tegemist on kliimamuutuste n-ö õpikutõdedega, mille osas ei ole kliimateadlaste seas mingeid vaidlusi. Küll aga olid säutsud kontolt kolmapäeva hommikuks kustutatud ning Rahvusparkide Teenistus vabandas avalikult nende jagamise eest, kirjutas Time.com.

Kustutatud säutse saab näha siin: