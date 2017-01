Uuring: ürgne elurikkuse plahvatus toimus meteoriidisajust hoolimata

«Parimate varem kasutatud meetoditega asusid meteoriidid Maa suunas teele 476 ± 6 miljonit aastat tagasi. Meie saame seevastu tulemuseks 468 ± 0,3 miljonit aastat. See on päris märkimisväärne vahe,» selgitas uuringu juhtivautor, Lundi ülikooli doktorant Anders Lindskog ERR Novaatorile. Teisisõnu sai elurikkuse järsk kasv alguse juba aastaid enne meteoriidisadu.

«[Hüpoteesi, et meteoriidisadu toimus alles pärast ordoviitsiumi plahvatuse algust] käisid tegelikult välja mõned mu kolleegid 2008. aastal, misjärel hakkas see kirjanduses oma elu elama. Sellest ajast saadik on ordoviitsiumi puudutavaid uurimusi praktiliselt võimatu lugeda, ilma et seda silmapaistvat hüpoteesi näeks,» märkis Lindskog.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Communications.