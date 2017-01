Trumpi poolt sihikule võetud Toyota loob USAsse sadu töökohti juurde

Autotootja ametliku selgituse järgi ei ole see seotud USA presidendi Donald Trumpi tollimakse puudutavate ähvardustega, vaid tegu on osaga juba varem avalikustatud suuremahulisest investeerimisplaanist.

Trump teatas jaanuari alguses sotsiaalmeedia vahendusel, et kui Toyota viib täide kavatsuse rajada Mehhikosse uus tehas, siis ootavad ettevõtet kõrged tollimaksud.

«Toyota Motor teatas, et kavatseb rajada uue tehase Mehhikosse, et toota seal USA jaoks Corolla autosid. Mitte mingil juhul! Ehitagu tehas Ühendriikidesse või maksku suurt tollimaksu,» kirjutas Trump toona Twitterisse. Hiljem on ta kuni 35protsendise tollimaksuga ähvardanud ka teisi suuri autotootjaid.

USA on Toyota jaoks suurim turg. Kokku on ettevõttel riigis 10 tehast, kus üle 5000 palgalise töötaja tootsid mullu 402 000 sõidukit.

Mehhikos tootis Toyota eelmisel aastal 104 810 sõidukit, plaanides oma Bajas asuva tehase tootmisvõimsuse tõsta järgmiseks aastaks 180 000 autoni. Samuti ehitatakse uut tehast Guanajuto linna, mille tootmisvõimsus peaks 2019. aastal valmides küündima 200 000 autoni aastas.

Mehhikos toodetud Toyotad moodustavad autotootja müügist USA turul vähem kui 10 protsenti. Järgneval viiel aastal plaanib maailma suurim autofirma investeerida USAsse 10 miljardit dollarit ehk sama palju kui eelmise viie aasta jooksul.