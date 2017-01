Cassini tabas jälle rabava pildi Saturnist ja selle rõngastest

NASA loodud Cassini uurimisalus on meile saatnud juba mitmeid kauneid pilte kaugest hiigelplaneedist ja tema rõngastest, mistõttu ei pruugi seekordne ülesvõte huvilistele erilise üllatusena tulla. Seekord on tabatud ühte pilti tema kuulsad rõngad koos planeedi endaga.

Pildi kirjelduses teatavad NASA astronaudid, et sellesarnast pilti ei suudaks teha ükski Maa peal asuv teleskoop. Rõngaste tasandi suhtes ligi 25 kraadise nurga alt tehtud pildil võib ühes «stseenis» näha nii Saturni varjukülge, valgustatud osa, iseloomulikku kuusnurkset põhjapoolust, kui ka rõngaid ennast.

Pildi tegemisest 28. oktoobril on kulunud varsti juba kolm kuud – see on aeg, mis on kulunud andmete 1,3 miljoni kilomeetri kauguselt Maale jõudmiseks.