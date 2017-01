64 riigi esindajad valmistuvad Tallinnas üleilmseks prügikoristuseks

Maailma prügiprobleem on üha tõsisem – igal aastal jõuab merre ligikaudu 20 miljonit tonni prügi, millest kaheksa tonni on plast. 80 protsenti sellest prügist on maismaa päritolu. Illegaalne prügi ohustab loomi nii maal kui vees, mõjutab toiduahelat, põhjustab üleujutusi ja haiguste levikut, mis omakorda mõjutab kogu inimkonda.

«Loome tugeva rahvusvahelise võrgustiku, mis aitab meil lahendada prügiprobleemi kogu maailmas,»ütles Teeme Ära Sihtasutuse juht Eva Truuverk. «8. septembril 2018 toimub üleilmne koristuspäev, World Cleanup Day. Sel päeval koristavad inimesed 150 riigis prügi. Konverentsile kokku tulles saame jagada kogemusi ja teadmisi, et tegutseda meeskonnana ühe suure ja hea eesmärgi nimel, milleks on puhas maailm.»

Delegaadid on saabunud Eestisse näiteks Ladina-Ameerikast: Brasiiliast ja El Salvadorist; Aafrika riikidest nagu Lõuna-Aafrika Vabariik ja Zimbabwe; Euroopa riikidest nagu Suurbritannia, Šveits, Hispaania, Ukraina, Rootsi ja Balti riigid; Aasia riikidest nagu Iraak, Filipiinid, Malaisia, Nepal, India, Indoneesia, Tai jpt.

Konverentsil osaleb ka president Kersti Kaljulaid. Esinejatena astuvad üles Rahvusvahelise Tahke Prügi Assotsiatsiooni (ISWA) president Antonis Mavropoulos, ajakirja National Geographic noore uurija stipendiaat Asher Jay ja internetipõhise prügiplatvormi Litterati looja Jeff Kirschner. Tervitussõnad lausub video vahendusel ka Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella.

Lisaks lansseeritakse konverentsil World Cleanup Day bränd ja tutvustatakse, kuidas kasutada tehnoloogiat koristuspäeva paremaks õnnestumiseks.