Saturni kuu näeb välja kahtlaselt nagu «Tähesõdade» Surmatäht

Sarnasust võimendab veel stseen «Tähesõdadest», kus filmi kangelased kurikuulsat planeedihävitajat esmakordselt näevad ja seda alguses samuti vaid ohutuks kuuks peavad, kuid karjatavad siis valjuhäälselt «See ei ole mingi kuu!».

Kosmoselaeva meenutava pale põhjuseks peavad astronaudid tema suuresti jääst koosnevat pinda, mis teeb temast ühe kõige paremini valgust peegeldava keha terves Päikesesüsteemis.

Ilma Surmatähe kuulsa ümara laseriteväljata ei oleks võrdlus aga mõistagi kohane ning seegi on Tethysel olemas. Tegemist on hiiglasliku Odysseuse-nimelise kraatriga, mis on tõenäoselt üks suurematest kraatritest terves Päikesesüsteemis.

Pildi avaldanud NASA töötajad on aga tõsimeelsed teadlased ja nemad siin Surmatähe analoogi ei näinud. Selle asemel kirjeldasid nad Tethyst kui «kosmosesse põrnitsevat silmamuna». Eks igaüks näe seda, mida ise tehab.