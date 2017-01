Võimalik eestlaste uus maailmavallutus: tudengid leiutasid töötava laineelektrijaama

Arvutuste kohaselt piisaks vaid 0,1 protsendi ookeanide merelainetes sisalduva energia kinnipüüdmisest, et katta enam kui viis korda kogu maailma praegune energiavajadus. Vaatamata juba aastast 1890 ponnistustele, on seni jäänud laineist energia kättesaamine tõsiseks väljakutseks ja seega pole laineenergia saanud laialt kasutatavaks. Seni on laineenergia muundurid olnud liiga kulukad, et end ära tasuda võrreldes tagasiantava energiaga.

Seega võtsidki TTÜ tudengid Nikon Vidjajev ja Jan Terentjev nõuks leiutada seade, mis oleks senistest oluliselt kuluefektiivsem – võrreldav näiteks tuulegeneraatoritega. Selleks lõid nad mullu ettevõtte Lainergy ja asusid oma seniseid teste ellu viima.

Nüüdseks on asutud looma juba töötavat prototüüpi, mille energiaefektiivsuseks on avamerel 90 protsenti ja mille tööiga oleks ligi 15 aastat. Toote nimeks on NextWave ning tööpõhimõtteks on muuta laineenergia hoorattaga ühendatud generaatoritega elektrienergiaks ja see ajutiselt salvestada.

Tehnoloogia on kinnitatud aluse külge ja seda on võimalik ankrute abil kinnitada merepõhja kus iganes maailmas ja sealt soovi korral kerge vaevaga mujale sõidutada.

Sellise seadme väljundvõimsuseks on 250kW ja sobib seega suurepäraselt näiteks rannikualade kogukondade ja ettevõtete või ka meretöödel energiavajaduse rahuldamiseks. Töös on ka statsionaarse energiamuunduri loomine ning see annaks välja juba võimsust 3MW.

Suurbritannia, Indoneesia, Hollandi ja Malta ettevõtted on üles näidanud huvi juba ligi 200 sellise seadme hankimise vastu.

Üleilmne laineenergia maht on hinnanguliselt 2TW ning parimad kohad selle püüdmiseks on Suurbritannia põhjarannik, Austraalia ümbrus ja Vaikse ookeani rannikualad Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Hiljuti teatas USA armee, et on loomas meresügavustesse salapärast sidevõrku olukordadeks, kus tavapärased sõjajõudude sidepidamisvahendid on rivist välja löödud või muul põhjusel kättesaamatud. USA kaitseministeeriumi arendusprojektide agentuuri programmijuh John Kampi sõnul õnnestus töörühmal algfaasis luua ka sobivad elektritootmise vahendid võrgu tööshoidmiseks - ka selle projekti puhul toodetakse energiat merelainetusest.

Värske tunnustus

Noorte meeste ettevõtmine on võitnud juba mitmeid auhindu Euroopa innovatsioonivõistlustel Värskeima uudisena kuulutati eile välja Maailma Energeetikanõukogu 2016. aasta stipendiumi ja üliõpilastööde preemiate võitjad ning nõukogu 2500 euro suuruse stipendiumi võitis just Lainergy looja Nikon Vidjajev.

«Nikoni valimisel sai otsustavaks tema panus energeetika tulevikku. Nikon on välja töötanud uut tüüpi laineelektrijaama kasuliku mudeli, mille prototüüpi hetkel ehitatakse. Varasemalt on Nikon oma leiutise eest saanud Euroopa innovatsiooniakadeemia auhinna ning ta on 2017. aasta maailmanäituse kandidaat,» ütles Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee peasekretär Mihkel Härm.

Maailma Energeetikanõukogu stipendiumikomisjon tõi oma otsuses välja, et valiku tegemisel hinnati tegelikku saavutust ja tehtud tööd, õppetulemused ja motivatsioonikiri olid valiku tegemisel teisejärgulised. «Loodetavasti aitab saadud preemia prototüüpi edasi arendada ja tehnoloogiaga maailm vallutada,» lisas Härm.