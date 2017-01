Teadlane: loomades kasvatatud inimorganeid võime näha juba 7-8 aasta pärast

«Inimesed võivad arvata, et tegu on ulmejutuga, kuid liikideülene organidoonorlus on muutumas reaalsuseks. Me liigume järjest lähemale ajale, kui suudame kasvatada siirdamiskõlbulikke inimorganeid lammastes või sigades ja päästa sellega tuhandeid organipuudulikkuse all kannatavaid inimesi,» sõnas uurimuse juhtivautor ja maailma üks juhtiv tüvirakuteadlane Hiromitsu Nakauchi ERR Novaatorile antud intervjuus.

Paratamatult tekib küsimus, kas sarnaselt isikustatud organid ei hakkaks inimeste puhul maksma sedavõrd palju, et need oleks kättesaadavad vaid vähestele väljavalitutele. Nakauchi vähemalt seniste loomkatsete põhjal sellesse ei usu. Sõltuvalt organist võib patsientide jälgimine ja ravimid ise maksta aastas kokku 10 – 30 tuhat dollarit.

Loe lähemalt ERR Novaatorist.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Communications.