Mäss Twitteris: USA riigiasutused on loonud kliimateadusest rääkimiseks mitteametlikud kontod

Viimaste päevade jooksul on USAs rohkelt tähelepanu pälvinud president Trumpi administratsiooni otsus keelata pea kõigi riigiasutuste välissuhtlus, kuniks uus võim seda taas lubada otsustab. Keelatud on nii suhtlemine ajakirjanduse kui ka teiste riigiasutustega.

Esimesena sai eetrikeelu riiklik rahvusparkide teenistus, kes oli tekitanud president Trumpis meelepaha pildiga, kus oli selgelt nähta tema ametissevannutamise tseremoonial osalenute väike arv. Peagi said kõik riiklikud agentuurid samalaadsete keeldude osaks.

Esimene uute reeglite rikkuja oli Lõuna-Dakota osariigis asuv Badlandsi rahvuspark, kes asus Trumpi keelu kiuste säutsuma teaduslikke fakte kliimasoojenemise kohta. Kuigi need kustutati juba mõne tunni pärast, oli avalöök tehtud.

Esimene mitteametlik konto @AltUSNatParkSer sündis 24. jaanuari õhtul ja tänaseks on sellel juba rohkem jälgijaid kui riikliku parkide teenistuse ametlikul kontol. Väidetavalt on konto algatajad parkideteenistuse töötajad, kes lihtsalt keelduvad vaikimast. Oma avasäutsus teatasid selle tegijad, et «Trump võib küll olla meid ametlikult maha võtnud, aga teaduslike andmete ja interneti abil jõuavad meie sõnumid siiski välja».

Mr Trump, you may have taken us down officially. But with scientific evidence & the Internet our message will get out. — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) January 24, 2017

Peagi järgisid eeskuju ka teised riiklikud agentuurid ja nii sündisid sellised kontod nagu @RogueNASA, @ActualEPAFacts ja @AltNASA, kelle kõigi taga on väidetavalt teadusagentuuride vaigistamisele vastu hakanud töötajad. Kõik mitteametlikud kontod postitavad järjepidevalt infot kliimamuutuste ja teaduse olulisuse kohta. Paljud neist riskivad võimaliku tööst ilma jäämisega, lisaks on võimalik ka kriminaalkorras karistada saamine, kuna mitmed kontod kasutavad mitteametlikult esindatavate asutuste logosid.

Rogue Twitter accounts are fun, but gov't employees and scientists are very afraid of being fired if they speak out & share facts. #resist — Rogue NASA (@RogueNASA) January 25, 2017

Nii nagu parkide teenistusel, on ka nende jälgijaskond kiiresti kasvanud. Näiteks @ActualEPAFacts suutis vaid 12 tunniga saada üle 30 000 jälgija.

Menukusest hoolimata teatas @AltUSNatParkService täna, et peavad oma kolleegide kaitseks vahtkonda vahetama.

The past few days have proven the immense belief & support this country has in our national parks, environment and scientific departments. — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) January 26, 2017

But we cannot escape the pressure that the popularity of this account has brought on our colleagues. It's selfish to continue ourselves. — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) January 26, 2017

Teenistuse töötajate asemel asus kontot juhtima grupp aktiviste ja ajakirjanikke, kes on samas kõik varasemalt töötanud teadlastena.

Several of us advised in the creation and running of this 'Alt' account following discussions a few days ago. — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) January 26, 2017

Isegi ilma teenistuse töötajate otsese osaluseta on kontot haldavalmeeskonna hulgas nende enda väitel siiski rohkem teadlasi ja faktikontrollijaid kui kogu Donald Trumpi valitsuskabinetis.

Several of us are environmental activists and two are journalists [our FACT checkers]. All of us are former scientists. — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) January 26, 2017