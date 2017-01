MasterCard: Tallinnas saab peagi hakata pileteid ostma kontaktivaba pangakaardiga

«Meil on väga hea koostöö Eesti ettevõttega Ridango, et välja töötada tehnoloogia ja tarkvara, mille abil saaks kontaktivaba pangakaartiga asuda maksma piletite eest nii Tallinnas kui mujal. Uus lahendus tuleb välja veel enne 2017. aasta lõppu,» ütles MasterCardi asepresident Johan Envall täna Tallinnas toimuval makselahenduste otsustajafoorumil EXEX.

Lahendus on kasulik oma elanikele tasuta ühistransporti pakkuva Tallinna külastajatele, kellel puudub vajadus Ühiskaardi järele.

Uuest aastast jõudma bussidesse-trammidesse ka võimalus mobiilis genereeritava QR-koodiga oma sõidu valideerimiseks.

MasterCardi kontaktivabad kaardid on kasutusele võetud 78 riigis.

Põhja- ja Baltimaades ei ole kontaktivaba kaarditehnoloogia veel väga kasutusele võetud ja põhjus peitub selles, et kasutusel juba väga paju tavalisi maksekaarte ning seega pole olnud suurt ajendit uut tehnoloogiat kasutusele võtta. Paljudes riikides, kus sularaha on kasutuses palju, võetakse aga kasutusele kohe kaardid, millel on ka NFC võimekus.

Euroopas keskmiselt tehakse 19 protsenti maksetest hetkel kontaktivabalt. Päris paha on seis aga Eestis, kus see osakaal on vaid 5 protsenti. Soomes on näitaja 55, Rootsis 10, Lätis 15 ja Leedus samuti 5 protsenti.