Soov.ee hoiatab: meie nimel tegutsesid petturid

Nimelt saadeti Soovi kasutajatele hiljuti laiali teateid, kus pakutakse liitumist projektiga ARMADA-Z.LINK või soovitatakse sisestada kood SOOV10, et saada boonust.

«Soov.ee ei ole neid kirju saatnud ning me soovime Teid hoiatada, et tegu on pettusega. Palume sellise sisuga kirjadele mitte reageerida ja need kirjad kustutada,» teatas keskkond täna pärastlõunal oma kasutajatele

Keskkonna haldajad on võtnud kasutusele meetmed spämmirünnaku tõrjumiseks ning kõrvaldamiseks.

«Rõhutame, et Soov.ee ei küsi kunagi Teie personaalseid andmeid või paroole ning ei lisa kunagi automaatkirjadele manuseid ega linke teistele lehtedele,» teatas keskkond.