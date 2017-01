Maa orbiidile kinni jäänud pisike uurimisalus tegi ootamatu kosmilise avastuse

Jaapani Riikliku Astronoomiaobservatooriumi uurimisalus PROCYON ehitati omal ajal asteroidide uurimiseks, kuid jäi pärast starti 2014. aastal tehniliste rikete tõttu Maa orbiidilt lahkumisega hätta ning on sellest ajast orbiidilt kosmosesse kiiganud. Suure pildi nägemine võimaldab aga viia lõpule selle, millega alustas ajalooline NASA Rosetta missioon.

Nimelt suutis PROCYON kauguselt kinnitada vee olemasolu komeedil 67P/Tšurjumov-Gerassimenko, mida Rosetta komeeti ümbritseva tolmupilve ehk nn koma tõttu lõplikult teha ei suutnud.

«Komeedi vee tootmise kiirus on üks fundamentaalsematest näitajatest nende aktiivsuse hindamisel, kuna vesi on nende tuuma kõige olulisem jäätuv materjal,» ütles Jaapani Riikliku Astronoomiaobservatooriumi teadlane ja vee olemasolu kirjeldava teadusartikli üks autoritest Yoshiharu Shinnaka.

Lisaks võimaldab vee olemasolu ja kogus mõista molekulide kogunemise protsessi, mille tagajärjel komeedid varases Päikesesüsteemis tekkisid.

Et jaapanlaste satelliit komeeti edukalt vaadelda suutis, on suuresti puhas õnn – tegemist on vaid 65 kilogrammi kaaluva pisisatelliidiga, mis pidi algselt lendama uurima asteroidi 2000 DP107, kuid jäi tehnilise rikke tagajärjel Maa orbiidile lõksu. Oma algse otstarbe tõttu suutis ta aga viia ka distantsilt viia läbi uuringuid, milleks ükski teine Maa ümber tiirlev satelliit võimeline ei ole.

«Suutsime esmakordselt testida erinevaid komeedi koma mudeleid,» teatas kosmoseagentuur oma pressiteates. See teeb temast ka esimese süvakosmoses toimuva tuuriva mikrosatelliidi.