10 reisiäppi, mida Sa tegelikult ka kasutad

Tõmban küll iga reisi alguses ja ka keskel endale hunniku rakendusi, kuid edasi jäävad need tavaliselt telefoni seisma kuniks teen nn „telefoni suurpuhastust.“ Kui peaksin valima, mis on need rakendused, mis jäävad mu telefoni igaks uueks reisiseikluseks ja mida ma kindlasti ära ei kustutaks, siis saan neid kokku kümme.

1. Google Maps

Ilmselge esimene selles nimekirjas on loomulikult Google Maps. Google on katnud oma üpriski täpse kaardiga peaaegu kogu maailma, mis näitab ära nii lähedalolevad kohvikud, teatrid ja vaatamisväärsused ning aitab Sind bussi- või metrooreisidel, pannes paika kõige mõistlikumad marsruudid. Google Mapsis saab sihtkohti nüüdsest ka alla laadida, niimoodi ei ole vaja koguaeg data roaming‘u pärast muretseda. Tegemist on väga hea üldise info jagaja ja kohaliku transpordielu tutvustajaga.

2. Trip Advisor

Kuhu minna, mida teha, keda näha? TripAdvisor on täis väga häid soovitusi turistidele. See tähendab, et rakendus leiab ning näitab vaatamisväärsusi, mis on populaarsed. Kohalikumaid asju on aga selle abil raskem leida, kuna Tripadvisori algoritmid rivistavad tulemusi nii antud hinnangu kui populaarsuse järgi. Eriti hea on TripAdvisor näiteks ekskursioonide valimiseks – tihtipeale on suuremates linnades konkurents tuuride pakkujate seas üsna suur ja kõige odavam valik ei pruugi olla hea valik. TripAdvisori hinnangud tuuride kvaliteedile peavad üldiselt vett.

3. Like a local

Kui Sul on vaja aga leida kohalikumaid kohti, kui see, mida pakub Google Maps, aitab Sind Like a Local Guide rakendus. Like a Local'is sisestavad kohti vaid kohalikud ise, nii veendutakse selles, et paigad, mis rakenduses märgitud, on tegelikult ka kohalikud ja mitte turistidele suunatud või lausa turistilõksud.

Like a Local’ga olen leidnud garaažide vahel asuvaid siltideta baare, kus juhuslikult tehakse linna parimaid kokteile.

See rakendus on hipsteri must-have! Tegemist on ka eestlaste loodud rakendusega, mis lisab patriotismipunkte. Eesti lähedal olevad riigid on päris hästi kaetud, seega kui tahad minna kohalike baaride-pubide tuurile Riias, on see rakendus väga mõistlik.

4. Airbnb

Airbnb on väga lihtne viis leidmaks kiirelt ja enamasti odavamat majutust kui hotellid. Airbnb võlu seisneb selles, et seal pakutakse igasuguseid majutusvariante – madratsist kellegi elutoas kuni luksuslike privaatsete villadeni välja. Paljud väljarenditavad korterid asuvad ka kesklinnas ning isikliku köögiga ööbimiskoha rentimine on hea ka rahakotile. Kasutan Airbnb’d tavaliselt siis, kui reisin väikese seltskonna sõpradega.

Millised on ülejäänud kuus reisiäppi, mida ka päriselt vaja läheb, loe juba lähemalt Digitargast.

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!